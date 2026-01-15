Live TMW
Bologna, gioia Dominguez: "A Como ci hanno ripresi all'ultimo, ci serviva questa vittoria"
L'attaccante del 20.40 inizia la conferenza stampa. Quanto sei felice per il gol e per la vittoria. Come ti senti? A chi ti ispiri? 20.50 termina la conferenza stampa
"Siamo contentissimi, avevamo bisogno di questa vittoria, che nono arrivava da un po'. A Como l'altro giorno ci hanno ripresi all'ultimo, oggi è stata una bella partita in uno stadio non semplice e io sono contento".
"Bene, mi alleno sempre al 100% durante la settimana, come tuitti, per farci trovare pronti alla chiamata del mister".
"Mi piaceva molto Ortega, del River".
