Live TMW Bologna, gioia Dominguez: "A Como ci hanno ripresi all'ultimo, ci serviva questa vittoria"

L'attaccante del 20.40 inizia la conferenza stampa. Quanto sei felice per il gol e per la vittoria.

"Siamo contentissimi, avevamo bisogno di questa vittoria, che nono arrivava da un po'. A Como l'altro giorno ci hanno ripresi all'ultimo, oggi è stata una bella partita in uno stadio non semplice e io sono contento". Come ti senti?

"Bene, mi alleno sempre al 100% durante la settimana, come tuitti, per farci trovare pronti alla chiamata del mister". A chi ti ispiri?

"Mi piaceva molto Ortega, del River". 20.50 termina la conferenza stampa