Roma, Gasperini vuole un attaccante esterno: rispunta l'idea Dominguez del Bologna

La Roma è molto attiva sul mercato. In attesa di conoscere il destino di Paulo Dybala e del possibile arrivo di Joshua Zirkzee, il club capitolino è alla ricerca di nuovi innesti anche in altri ruoli del campo. Certo, la punta resta l'obiettivo primario e l'arrivo di Malen, ufficiale pochi minuti fa, può rappresentare già un primo passo. E sull'ex Bologna resta comunque l'ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione che però sembra non essere del tutto facile in quanto prima va trovata sistemazione per uno fra Dovbyk e Ferguson.

Rispunta l'ipotesi Benjamin Dominguez

Non solo punta però per Gian Piero Gasperini. L'allenatore giallorosso vuole anche un esterno che possa garantire comunque cambio di passo e superiorità numerica. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, uno dei profili che piace maggiormente sembra essere Benjamin Dominguez di proprietà del Bologna e in passato già nel mirino della squadra della Capitale.

Le statistiche in stagione

L’attaccante esterno rossoblù è stato impiegato da mister Vincenzo Italiano in 12 occasioni fra le varie competizioni in cui gli emiliani sono stati impegnati per un totale di 410 minuti. Troppo poco per l’argentino che potrebbe cambiare aria. Gol nel nostro campionato non ne sono arrivati, soltanto due assist sempre in Serie A.