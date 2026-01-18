Bologna, niente ritorno in porta nel Derby dell'Appennino per Skorupski. Gioca Ravaglia

Niente da fare, neanche quella odierna è l'occasione giusta per Lukasz Skorupski per tornare a difendere la porta del suo Bologna, impegnato quest'oggi alle ore 15:00 nel Derby dell'Appennino contro la Fiorentina tra le mura amiche. Il portiere polacco manca ormai dal campo dallo scorso 9 novembre, quando fu costretto a lasciare in anticipo, dopo soli 8 minuti sul cronometro, la partita poi vinta 2-0 dalla sua squadra contro il Napoli per via di un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori già per un paio di mesi.

Skorupski è tornato a pieno regime tra i convocati per l'ultima gara al Bentegodi poi vinta dai suoi contro l'Hellas Verona, dopo essere stato portato in panchina (ma solo come sostegno e supporto) per la finale di Supercoppa Italiana persa contro l'Inter, la sfida di oggi alla Fiorentina sembrava quella giusta per veder tornare il polacco a difendere i pali della porta rossoblù, ma Italiano ha preferito non rischiarlo e affidarsi ancora al dodicesimo Federico Ravaglia. In ogni caso, per Skorupski la buona notizia è l'effettivo e definitivo ritorno a disposizione, in attesa di poter tornare a toccare il campo.

Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson.