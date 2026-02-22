TMW L'Australia insiste per Volpato. Il Ct e il suo vice presenti al Mapei venerdì: lui riflette

C’erano anche il ct dell’Australia Tony Popovic e il suo vice Paul Okon sulle tribune del Mapei Stadium venerdì sera per assistere alla bella e rotonda vittoria per 3-0 ottenuta dal Sassuolo contro l’Hellas Verona e che ha permesso ai neroverdi di salire all’ottavo posto in classifica, confermandosi come una delle realtà più sorprendenti del nostro campionato. Il merito va dato ai dirigenti del club emiliano che, grazie anche alla guida di Fabio Grosso, hanno saputo costruire una delle rose più interessanti del campionato, dove vi è il perfetto mix di esperienza data da alcuni veterani come l’intramontabile Domenico Berardi e alcuni giovani interessanti.

Tra questi c’è sicuramente Cristian Volpato, esterno classe 2003 che si sta ritagliando sempre più spazio in neroverde e che nelle scorse settimane ha saputo sopperire al meglio l’assenza del capitano numero 10 della squadra. Una stagione ottima la sua, che gli ha permesso di attirare su di sé non solo l’interesse di alcuni club (si parlava della Fiorentina), ma anche di una Nazionale. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, i due spettatori d'eccezione erano a Reggio Emilia per provare a convincere giocatore ad unirsi ai Socceroos. Volpato ha infatti cittadinanza australiana, essendo nato e cresciuto a Camperdown, un sobborgo di Sydney.

Il calciatore si è detto lusingato dalle avances e nelle prossime settimane dovrà prendere una decisione definitiva. L’idea di prendere parte in prima persona al prossimo Mondiale negli Stati Uniti lo attira, ma allo stesso tempo gode della stima anche da parte di Gennaro Gattuso, che potrebbe decidere di tenerlo in considerazione, al pari di altri giovani patrimonio del calcio italiano come Palestra, Vergara e Bartesaghi, nel ciclo post Coppa del Mondo.