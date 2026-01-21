Bologna, per Dallinga tanto interesse in Francia. Il club chiede però un addio definitivo

Il futuro di Thijs Dallinga è uno degli argomenti caldi in casa Bologna: gli uomini dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori e Marco Di Vaio devono trovare una società interessata al suo acquisto, e al tempo stesso trovare un’occasione sotto forma di una valida alternativa. Se entrambe le condizioni non verranno soddisfatte, l’operazione non potrà concretizzarsi.

A oggi va sottolineato come Dallinga abbia molto mercato in Francia, dove ricordano bene quanto fosse costruttivo nel Tolosa, ma sembra che un paio di società sarebbero disposte a rilevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre il Bologna vorrebbe darlo con l’obbligo. Se almeno una di queste due società a cui Dallinga piace potrebbe rivisitare la prima idea?

Non è escluso, scrive oggi il Corriere dello Sport, come non è del tutto da escludere che di fronte a un’occasione ritenuta importante lo stesso Bologna possa rivedere il suo primo piano. E non perché non creda più in Dallinga, no, non è così, ma dopo che l’olandese non è stato impiegato nemmeno per un minuto nelle ultime 3 partite di campionato con Como, Verona e Fiorentina ci sono tanti dubbi sul senso di trattenerlo in rossoblù, anche alla luce del ritorno a regime di Immobile.