Bologna-Pisa, i convocati di Gilardino: out Aebischer e altri 3. Convocato il 2007 Maucci
Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida che i nerazzurri affronteranno domenica alle 15 allo stadio Dall'Ara, contro il Bologna. Assenti in 4 dalla lista: Aebischer, Stengs, Esteves, Denoon. Rispetto all'ultima partita giocata contro la Fiorentina, Gilardino ha convocato il giovane centrocampista Maucci.
Questi i calciatori inseriti nella lista dei convocati dallo Staff Tecnico guidato da Alberto Gilardino
Portieri: Semper, Andrade, Scuffet.
Difensori: Angori, Caracciolo, Canestrelli, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lusuardi, Bonfanti, Mbambi.
Centrocampisti: Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Vural, Touré, Maucci
Attaccanti: Meister, Tramoni, Nzola, Moreo, Lorran, Buffon,
