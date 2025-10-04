Bologna, domani la sfida con il Pisa al Dall'Ara: i convocati di Vincenzo Italiano
In casa Bologna sono stati diramati i 25 convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domani alle 15:00 contro il Pisa, in programma al Dall'Ara. Questa la lista completa:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.
