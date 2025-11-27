Calo di tensione Bologna, Lucumì regala l'1-1 al Salisburgo: Vertessen ringrazia e pareggia
TUTTO mercato WEB
Calo di tensione improvviso, di quelli che in Europa si pagano: il Bologna sbaglia e il Salisburgo pareggia, in particolare è John Lucumì a mancare clamorosamente l'intervento, concedendo un facile 2 vs 1 al contropiede austriaco, capitalizzato al massimo con la rete a porta vuota di Vertessen. Tutto da rifare per i felsinei.
Segui la sfida tra Bologna e Salisburgo LIVE su TUTTOmercatoWEB.com!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
4 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile