TMW Ghilardi dopo l'esordio da titolare con la Roma: "Vincere l'Europa League è l'obiettivo"

Daniele Ghilardi, difensore della Roma, ha parlato in zona mista al termine della partita di Europa League vinta 2-1 contro il Midtjylland, gara che per lui ha significato l'esordio da titolare con i giallorossi.

Come si è trovato alla prima da titolare? Come conciliare con le richieste di Gasperini?

"Il mister sceglie, noi giochiamo per come ci mette in campo e cerchiamo di dare il massimo. Sono molto contento, ero anche abbastanza emozionato. Ma più che per la prestazione personale per quella di squadra, perché vincere è molto importante":

Parlate di arrivare fino a vincere l'Europa League?

"Non ne parliamo però l'obiettivo è quello, siamo la Roma e giochiamo per vincere. Non possiamo pensare di arrivare in una posizione piuttosto che in un'altra, ma solamente a dare il massimo".