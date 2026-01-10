Live TMW Bologna, Pobega: "Il regolamento punisce chi fa fallo, ma avvantaggia chi fa furbizie"

17.59 - Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, ha presenziato in conferenza stampa dopo l'1-1 contro il Como incassato al 94'.

Come giudichi questo 1-1?

"Sicuramente c'è rammarico perché ci tenevamo tanto a venir via con 3 punti. Tutti abbiamo cercato di fare la migliore prestazione possibile. Normale il rammarico per il gol nel finale. Abbiamo battagliato, ma dobbiamo prendere ciò che c'è stato di buono per le basi future. E vedere i piccoli errori sui quali lavorare e non ripetere una situazione del genere nella prossima partita".

Il Bologna è tornato?

"Non mi piace tanto dirlo. In una stagione lunga, con tanti impegni, normale la flessione e il momento di difficoltà. Ma io credo nel gruppo, nella società, nello staff. Sembrava che nelle ultime partite non ci divertissimo più. Noi daremo tutto per uscire da questo momento".

Un'idea sul rosso?

"Vorrei rivederlo. Ma più che sul gesto, avrò una visione sbagliata e mi sembra un po' un regolamento e un modo di punire e avvantaggiare chi fa le furbizie. Se tu istighi, c'è una reazione. La reazione è da punire. Dopo non sta a me far le regole. È un concetto per cercare di farla furba. Magari provi a prendere un rigore, lo fischi e vai a rivedere e non è fallo: lì è stata malizia o un tentativo per disincentivare l'arbitro? Sembra quasi punire il difensore che fa fallo, ma dall'altra parte non vedo equo trattamento per chi istiga. Poi non bisogna fare i santarelli, normale giocarci su. Devi trarre ogni beneficio. Sembra un sistema in cui vai a premiare la malizia anti-sportiva".

TMW - Qui tra l'altro c'è stato un episodio simile di Cambiaghi-Van der Brempt, su Jesus Rodriguez contro Terracciano in Como-Cremonese... quindi è un problema di regolamento?

"Parlo di un discorso a livello di sportività. Senza istigazione, non c'è reazione. Se voglio punire la reazione, devo limitare la cosa alla base. Molto più facile fermare un problema, non quando c'è già emorragia. Io dico: puniamo le azioni, non solo le reazioni. Tante volte sono istintive, sono meno punibili di un'istigazione. Se ti vengo addosso, io premedito di darti fastidio per sperare in un tuo gesto. È talmente una cosa istintiva l'intervento di Cambiaghi che non c'è un pensiero. Non deve essere giustificato un gesto così. Comunque è stata una partita vivace,

