Bologna, primo allenamento con Italiano dopo le dimissioni: Immobile verso il forfait. Le ultime
A Casteldebole sono ripresi gli allenamenti del Bologna con mister Vincenzo Italiano presente a bordocampo: oggi i più impiegati con il Torino hanno svolto lavoro di scarico, gli altri – con Ciro Immobile al lavoro in parte coi compagni – una seduta tecnico-tattica con prove di conclusioni a rete.
Immobile non dovrebbe comunque essere convocato per la trasferta di Parma, ma una decisione sarà presa soltanto domani. Italiano, invece, sarà sicuramente in trasferta, ma se andrà in panchina o meno dipenderà dal clima: se sarà freddo o pioverà, la decisione cambierà.
L’ipotesi che il tecnico segua la partita dagli spogliatoi del Tardini resta, ad ora, la più valida. Tutto viene valutato giorno per giorno, per evitare qualsiasi rischio dopo la polmonite che ha portato al ricovero e alle successive dimissioni.
