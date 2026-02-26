Bologna, qualificazione storica: per la 3ª volta agli ottavi in una competizione UEFA
Dopo l’1-0 dell’andata in Norvegia, il Bologna si ripete anche al ritorno superando il Brann con lo stesso risultato e vola agli ottavi di Europa League. Domani a Nyon il sorteggio, con il Bologna che affronterà agli ottavi una fra Roma e Friburgo.
Come evidenziato da Opta, i rossoblù raggiungono gli ottavi di una grande competizione UEFA per la terza volta nella loro storia, dopo il 1990/91 e il 1998/99 in Coppa UEFA. Un traguardo che certifica la crescita europea della squadra.
