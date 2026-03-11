Serie A, gli arbitri della 29ª giornata: torna La Penna. Inter-Atalanta a Manganiello
L'AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato gli arbitri della ventinovesima giornata di Serie A. Torna Federico La Penna dopo uno stop di un mese e dirigerà la sfida tra Pisa e Cagliari in programma per domenica alle ore 15. Il fischietto della Sezione di Roma 1, dopo aver arbitrato due gare in Serie B, tornerà dunque in A dopo gli errori commessi in Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio.
Il big match di giornata, quello di sabato alle 15 tra Inter e Atalanta, sarà diretto da Manganiello, mentre la sfida che vale tantissimo nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League tra Roma e Como è stata affidata a Massa. Di seguito il quadro completo.
Torino – Parma (Venerdì 13/03 ore 20.45)
Arbitro: Maresca
Assistenti: Cecconi – Zingarelli
IV: Mucera
VAR: Ghersini
AVAR: Aureliano
Inter – Atalanta (Sabato 14/03 ore 15.00)
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Passero – Rossi L.
IV: Collu
VAR: Gariglio
AVAR: Chiffi
Napoli – Lecce (Sabato 14/03 ore 18.00)
Arbitro: Abisso
Assistenti: Imperiale – Ceccon
IV: Galipo'
VAR: Nasca
AVAR: Fabbri
Udinese – Juventus (Sabato 14/03 ore 20.45)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV: Rapuano
VAR: Maggioni
AVAR: Marini
Hellas Verona – Genoa (ore 12.30)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Scatragli – Laudato
IV: Dionisi
VAR: Marini
AVAR: Meraviglia
Pisa – Cagliari (ore 15.00)
Arbitro: La Penna
Assistenti: Bercigli – Trinchieri
IV: Fourneau
VAR: Paterna
AVAR: Camplone
Sassuolo – Bologna (ore 15.00)
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Dei Giudici – Fontemurato
IV: Marinelli
VAR: Serra
AVAR: Pezzuto
Como – Roma (ore 18.00)
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Sozza
VAR: Fabbri
AVAR: Gariglio
Lazio – Milan (ore 20.45)
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti – Perrotti
IV: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni
Cremonese – Fiorentina (Lunedì 16/03 ore 20.45)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
IV: Sacchi J.L.
VAR: Aureliano
AVAR: Pezzuto
