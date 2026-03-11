Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A, gli arbitri della 29ª giornata: torna La Penna. Inter-Atalanta a Manganiello

Serie A, gli arbitri della 29ª giornata: torna La Penna. Inter-Atalanta a ManganielloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 12:43Serie A
Lorenzo Di Benedetto

L'AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato gli arbitri della ventinovesima giornata di Serie A. Torna Federico La Penna dopo uno stop di un mese e dirigerà la sfida tra Pisa e Cagliari in programma per domenica alle ore 15. Il fischietto della Sezione di Roma 1, dopo aver arbitrato due gare in Serie B, tornerà dunque in A dopo gli errori commessi in Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio.

Il big match di giornata, quello di sabato alle 15 tra Inter e Atalanta, sarà diretto da Manganiello, mentre la sfida che vale tantissimo nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League tra Roma e Como è stata affidata a Massa. Di seguito il quadro completo.

Torino – Parma (Venerdì 13/03 ore 20.45)
Arbitro: Maresca
Assistenti: Cecconi – Zingarelli
IV: Mucera
VAR: Ghersini
AVAR: Aureliano

Inter – Atalanta (Sabato 14/03 ore 15.00)
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Passero – Rossi L.
IV: Collu
VAR: Gariglio
AVAR: Chiffi

Napoli – Lecce (Sabato 14/03 ore 18.00)
Arbitro: Abisso
Assistenti: Imperiale – Ceccon
IV: Galipo'
VAR: Nasca
AVAR: Fabbri

Udinese – Juventus (Sabato 14/03 ore 20.45)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV: Rapuano
VAR: Maggioni
AVAR: Marini

Hellas Verona – Genoa (ore 12.30)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Scatragli – Laudato
IV: Dionisi
VAR: Marini
AVAR: Meraviglia

Pisa – Cagliari (ore 15.00)
Arbitro: La Penna
Assistenti: Bercigli – Trinchieri
IV: Fourneau
VAR: Paterna
AVAR: Camplone

Sassuolo – Bologna (ore 15.00)
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Dei Giudici – Fontemurato
IV: Marinelli
VAR: Serra
AVAR: Pezzuto

Como – Roma (ore 18.00)
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Sozza
VAR: Fabbri
AVAR: Gariglio

Lazio – Milan (ore 20.45)
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti – Perrotti
IV: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni

Cremonese – Fiorentina (Lunedì 16/03 ore 20.45)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
IV: Sacchi J.L.
VAR: Aureliano
AVAR: Pezzuto

Articoli correlati
La Penna torna ad arbitrare in A, un mese dopo il rosso a Kalulu in Inter-Juventus... La Penna torna ad arbitrare in A, un mese dopo il rosso a Kalulu in Inter-Juventus
A Bolzano si rivede La Penna. L'arbitro del rosso a Kalulu è promosso a pieni voti... A Bolzano si rivede La Penna. L'arbitro del rosso a Kalulu è promosso a pieni voti
La Penna torna ad arbitrare, ma in Serie B. E ci sarà anche Piccinini come quarto... La Penna torna ad arbitrare, ma in Serie B. E ci sarà anche Piccinini come quarto uomo
Altre notizie Serie A
Fiorentina, frecciatina di Parisi a Pioli: "Ora ho fiducia, nelle prime 10 ho giocato... Fiorentina, frecciatina di Parisi a Pioli: "Ora ho fiducia, nelle prime 10 ho giocato mezz'ora…"
Cassano ancora contro Allegri: "Fa un calcio superato, solo in Italia continuiamo... Cassano ancora contro Allegri: "Fa un calcio superato, solo in Italia continuiamo a seguirlo"
Il papà di El Shaarawy: "Non so cosa vorrà fare, ma chi rifiuterebbe il Genoa? Nessuno"... Il papà di El Shaarawy: "Non so cosa vorrà fare, ma chi rifiuterebbe il Genoa? Nessuno"
L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni... L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Bernardeschi: "Allegri mi ha insegnato a essere vincente, Sarri è il top tatticamente"... Bernardeschi: "Allegri mi ha insegnato a essere vincente, Sarri è il top tatticamente"
Fiorentina, il bollettino di Vanoli: "Kean spero di averlo a Cremona. Gud deve ritrovare... Fiorentina, il bollettino di Vanoli: "Kean spero di averlo a Cremona. Gud deve ritrovare condizione"
Atalanta, il mondo si è ribaltato in 14 giorni: nessuna vittoria e 12 gol presi dopo... Atalanta, il mondo si è ribaltato in 14 giorni: nessuna vittoria e 12 gol presi dopo il Dortmund
"Tudor gli ha ucciso la carriera". Schmeichel difende Kinsky: "Tutti commettono errori"... "Tudor gli ha ucciso la carriera". Schmeichel difende Kinsky: "Tutti commettono errori"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
4 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
5 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.1 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
Immagine top news n.2 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.3 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.4 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.5 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
Immagine top news n.6 Il Milan ha un'opzione in più in attacco per le ultime 10 giornate di Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli perde anche Vergara. Ma Conte spera di recuperane due a centrocampo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, frecciatina di Parisi a Pioli: "Ora ho fiducia, nelle prime 10 ho giocato mezz'ora…"
Immagine news Serie A n.2 Cassano ancora contro Allegri: "Fa un calcio superato, solo in Italia continuiamo a seguirlo"
Immagine news Serie A n.3 Il papà di El Shaarawy: "Non so cosa vorrà fare, ma chi rifiuterebbe il Genoa? Nessuno"
Immagine news Serie A n.4 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine news Serie A n.5 Bernardeschi: "Allegri mi ha insegnato a essere vincente, Sarri è il top tatticamente"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, il bollettino di Vanoli: "Kean spero di averlo a Cremona. Gud deve ritrovare condizione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Lombardo per ritrovare lo 'Spirito Samp': ma il problema è strutturale
Immagine news Serie B n.4 Che fine ha fatto Gytkjaer? Il danese con Longo è sparito dai radar: solo 35' in campo
Immagine news Serie B n.5 Pescara, si complica la corsa salvezza: niente tifosi in trasferta fino a fine stagione
Immagine news Serie B n.6 L'avventura di Castrovilli a Cesena frenata dall'infortunio: potrebbe rientrare dopo la pausa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Serie C celebra le 'Giornate FAI di Primavera'. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.2 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.6 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?