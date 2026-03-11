Serie A, gli arbitri della 29ª giornata: torna La Penna. Inter-Atalanta a Manganiello

L'AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato gli arbitri della ventinovesima giornata di Serie A. Torna Federico La Penna dopo uno stop di un mese e dirigerà la sfida tra Pisa e Cagliari in programma per domenica alle ore 15. Il fischietto della Sezione di Roma 1, dopo aver arbitrato due gare in Serie B, tornerà dunque in A dopo gli errori commessi in Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio.

Il big match di giornata, quello di sabato alle 15 tra Inter e Atalanta, sarà diretto da Manganiello, mentre la sfida che vale tantissimo nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League tra Roma e Como è stata affidata a Massa. Di seguito il quadro completo.

Torino – Parma (Venerdì 13/03 ore 20.45)

Arbitro: Maresca

Assistenti: Cecconi – Zingarelli

IV: Mucera

VAR: Ghersini

AVAR: Aureliano

Inter – Atalanta (Sabato 14/03 ore 15.00)

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passero – Rossi L.

IV: Collu

VAR: Gariglio

AVAR: Chiffi

Napoli – Lecce (Sabato 14/03 ore 18.00)

Arbitro: Abisso

Assistenti: Imperiale – Ceccon

IV: Galipo'

VAR: Nasca

AVAR: Fabbri

Udinese – Juventus (Sabato 14/03 ore 20.45)

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Rapuano

VAR: Maggioni

AVAR: Marini

Hellas Verona – Genoa (ore 12.30)

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Scatragli – Laudato

IV: Dionisi

VAR: Marini

AVAR: Meraviglia

Pisa – Cagliari (ore 15.00)

Arbitro: La Penna

Assistenti: Bercigli – Trinchieri

IV: Fourneau

VAR: Paterna

AVAR: Camplone

Sassuolo – Bologna (ore 15.00)

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Dei Giudici – Fontemurato

IV: Marinelli

VAR: Serra

AVAR: Pezzuto

Como – Roma (ore 18.00)

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli – Alassio

IV: Sozza

VAR: Fabbri

AVAR: Gariglio

Lazio – Milan (ore 20.45)

Arbitro: Guida

Assistenti: Peretti – Perrotti

IV: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Maggioni

Cremonese – Fiorentina (Lunedì 16/03 ore 20.45)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Lo Cicero – Vecchi

IV: Sacchi J.L.

VAR: Aureliano

AVAR: Pezzuto