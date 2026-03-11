Ilic si è preso l'Anderlecht: "Se gioco, sembro più sicuro". Ma è in dubbio il riscatto dal Bologna

All'Anderlecht si stanno accorgendo del talento difensivo di Mihajlo Ilic, difensore serbo classe 2003 che la squadra in casacca bianco-malva di Bruxelles ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Bologna al termine dello scorso calciomercato estivo e che, dopo un periodo di fisiologico apprendistato, si sta prendendo un posto al sole e nel cuore della difesa.

Dell'ottimo rendimento recente di Ilic con l'Anderlecht scrive anche La Derniere Heure, uno dei più noti quotidiani del Belgio. Che sottolinea come da quando la società di Jupiler League ha cambiato allenatore, mettendo in panchina ad interim il francese Jeremy Taravel, a beneficiarne più di ogni altro sia stato proprio Ilic. Con una sottolineatura sulle prime impressioni che spesso si rivelano mendaci.

Nello spogliatoio dell'Anderlecht, adesso, anche il ruolo di Ilic sta cambiando: il suo status ha acquisito maggior spessore grazie alle prestazioni e ai buoni rapporti costruiti con diversi compagni di squadra. Con il connazionale Cvetkovic, per esempio, ma anche con Camara e col portiere Coosemans, che ha imparato le parole serbe 'desno' (destra) e 'levo' (sinistra) per comandarne i movimenti.

La strada per la permanenza all'Anderlecht di Ilic, comunque, appare in salita. Anche e soprattutto in virtù dell'attuale assenza di un direttore sportivo nell'organigramma dei belgi, che renderà più complesse le discussioni con il Bologna, ancora proprietario del suo cartellino. In estate è stato concordato il diritto di riscatto a 6 milioni di euro, una cifra che però appare troppo elevata alla luce della complicata situazione economico-finanziaria della società. Ilic si è già detto tutt'altro che contrario a rimanere all'Anderlecht a titolo definitivo e oltre la scadenza del prestito, ma va considerato come anche il Bologna non voglia perdere troppi soldi rispetto all'acquisto da 4,8 milioni di euro fatto a gennaio 2024.

Lo stesso Ilic peraltro ha parlato proprio a DH di recente: "Se sembro maggiormente sicuro in questo momento, è perché sto giocando. Ho fatto tutto ciò che mi serviva in allenamento ed è per questo che mi sono fatto trovare pronto quando l'occasione è arrivata".