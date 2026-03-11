Tudor rischia il secondo esonero, tra Dybala e Roma addio vicino: le top news delle 13

Allenamento di rifinitura da poco terminato per il Bologna di Vincenzo Italiano alla vigilia dell'euroderby contro la Roma di Gian Piero Gasperini. L'andata degli ottavi di finale di Europa League si giocherà domani alle 18.45 al Dall'Ara. Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole il Bologna è sceso in campo con tutta la rosa a disposizione, compresi i giocatori fuori dalla lista UEFA come De Silvestri ed Helland.

Dybala e la Roma, l'addio sembra davvero vicino

Paulo Dybala e la Roma sono sempre più vicini alla separazione. Non è solo una questione tecnica o di rendimento, ma soprattutto economica. L’argentino percepisce circa 8 milioni di euro netti a stagione più circa 2 di bonus, una cifra che nel contesto giallorosso è diventata fuori parametro. Un accordo cresciuto nel tempo, complice il meccanismo dei bonus che ha progressivamente alzato la base fissa. Il risultato è un ingaggio che sfora i dieci milioni complessivi, impossibile da sostenere per una società che negli ultimi anni ha cercato di rientrare nei paletti finanziari.

Rischio esonero per Tudor: pioggia di critiche in Inghilterra per la gestione di ieri

L’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è partita nel peggiore dei modi e rischia di finire presto. I risultati continuano a non arrivare e il clima attorno al tecnico croato si è fatto sempre più pesante, soprattutto dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro l'Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A far discutere è stata anche la gestione del portiere Kinsky, inizialmente preferito a Vicario e poi sostituito dopo appena 17 minuti. Una decisione che ha scatenato molte polemiche. Nonostante le spiegazioni, il futuro del tecnico croato appare sempre più incerto. Anche la BBC sottolinea come il club sia davanti a un bivio: confermare Tudor rischiando di peggiorare la situazione oppure cambiare guida tecnica ammettendo un errore di valutazione. Un’eventuale decisione degli Spurs potrebbe arrivare a breve.