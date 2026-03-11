Bernardeschi: "Nel 2021 fui vicinissimo all'Atalanta. Ho scelto l'MLS all'80% per i soldi"

Federico Bernardeschi ha raccontato un retroscena di mercato legato al suo passato e lo ha fatto nel corso del podcast La Tripletta de La Gazzetta dello Sport: "Nel 2021 sono stato vicinissimo all'Atalanta, mi è dispiaciuto molto non lavorare con Gasperini, mi poteva dare tantissimo dal punto di vista della carriera. Lui ti può far migliorare, far fare step in avanti… Era veramente un matrimonio giusto, la valutazione lì è stata più ampia e non solo professionale. Vanno prese delle decisioni e io sono andato a Toronto, ringraziando tutti".

Quanto hanno pesato i soldi nella scelta MLS?

"L'80%, la vita familiare il 20%".

Ci ha pensato per la Roma?

"No, non abbiamo avuto più contatti dopo quella volta. L'ho rivisto alla prima di campionato".

Come ha vissuto il primo giorno di Cristiano Ronaldo?

"Come se arrivasse un extraterrestre, aveva un'aurea… Eravamo un po' tesi, pensavamo che si fosse alzato il livello. Ha superato le mie aspettative, il personaggio lo conosci, ma ha sorpreso tutti. Lui è un mondo dentro un mondo, un'azienda dentro un'azienda".

