Bologna, Rowe sui social: "La mia stagione non è iniziata come speravo, ma tornerò più forte"

Ancora problemi per l'attacco del Bologna, che ha perso Cambiaghi in Nazionale e a distanza di poco anche Jonathan Rowe. Sulla fascia sinistra dell'attacco Italiano dovrà rinunciare per un po' anche all'inglese. Rowe salterà Udinese, Salisburgo e probabilmente Cremonese: "La mia stagione non è iniziata come speravo, ma tornerò più forte nelle prossime settimane, restando positivo", il messaggio social del giocatore.

L'esterno, preso nel mercato estivo dal Marsiglia per circa 17 milioni di euro, si è fatto male alla gamba destra nella scorsa partita, quella vinta 2-0 contro il Napoli, e gli esami delle scorse ore hanno evidenziato una lesione. Di seguito la nota medica diramata dal Bologna: "Gli esami cui è stato sottoposto Jonathan Rowe hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro: tempi di recupero di circa 3 settimane".