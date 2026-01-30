Bologna, Rowe: "Ringrazio i tifosi, sono fondamentali. Ruolo? È indifferente"

È un Jonathan Rowe diverso quello che stiamo vedendo nelle ultime uscite. L'esterno ha trascinato il Bologna nella vittoria per 3-0 a Backa Topola contro il Maccabi Tel Aviv e dopo ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali: "Per prima cosa mi sento di ringraziare i tifosi che sono venuti fin qui a sostenerci, il loro supporto è fondamentale per noi. Abbiamo fatto una grande prestazione, c’è il rimpianto di non aver fatto i tre punti in casa contro il Celtic".

Con quelli il destino del Bologna sarebbe stato sicuramente diverso, come ricorda Rowe: "Avremmo passato il turno evitando i playoff. Sono contento di aver segnato, stasera (ieri, ndr) ho giocato a sinistra, ma per me è indifferente la posizione, sono sempre a disposizione del mister. Finché sto in campo voglio dare il mio contributo alla squadra ed essere un problema per gli avversari. Questa vittoria è importante per noi, sono sicuro che ci darà entusiasmo anche in campionato".