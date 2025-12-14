Bologna sotto di un gol e di un uomo con la Juventus, espulso Heggem. Marelli: "Corretto"
Già sotto di un gol, il Bologna rimane anche in inferiorità numerica negli uomini rispetto alla Juventus, a metà del secondo tempo. Espulso con cartellino rosso diretto il centrale di casa Torbjorn Heggem, franato sul subentrato Lois Openda, il quale si stava lanciando verso la porta di Ravaglia.
Sulla decisione dell'arbitro di Bologna-Juventus, il signor Davide Massa, si è espresso anche l'ex direttore di gara Luca Marelli, oggi moviolista per DAZN: "Massa inizialmente ha dato vantaggio, ma poi a mio parere è tornato correttamente sulla decisione. Ci sono tutti gli elementi necessari per il cartellino rosso diretto, c'è poco da eccepire, la decisione di Massa è corretta".
