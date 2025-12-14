Marelli: "Lucumì-David: niente rigore. Corretto il cartellino rosso dato a Heggem"

Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato l'arbitraggio di Bologna-Juventus partendo da un possibile rigore per la squadra di Spalletti: "Una spinta veramente molto leggera, David va a terra molto facilmente. Sicuramente Lucumì ha rischiato, ma mi trovo d'accordo con la decisione di Massa: questo è un esempio di contatto minimo. Se fosse stato dato in campo andava accettato, ma l'arbitro ha giudicato a mio parere correttamente di non assegnare il rigore".

Su un episodio dubbio nell'area bianconera: "Al minuto 60' un contatto su un cross di Cambiaghi: Locatelli interviene con le braccia dietro la schiena. C'è il tocco con il gomito, ma non è punibile e non doveva essere assegnato il rigore".

Sul rosso per il Bologna: "Sul primo contrasto tra Heggem e Openda non c'è infrazione. Massa in un primo momento non dà l'espulsione e controlla se concedere la norma del vantaggio. In questo caso, è il giocatore del Bologna che si impossessa del pallone: i 4 parametri ci sono tutti e il cartellino rosso non ha discussioni".

Ultimo episodio nel finale: "Il contatto in area tra Lucumì e Conceicao non è da calcio di rigore. Dopodiché, a pallone in gioco, Lucumì tenta due volte di sollevare da terra Conceicao: in questa circostanza, dove non si può assegnare un rigore, mi sarei aspettato da parte di Massa un richiamo verbale a Lucumì perché non ci si può comportare in quella maniera".