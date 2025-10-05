Bologna sul velluto, Pisa a picco: uno-due di Moro e Orsolini, nerazzurri in dieci
Dilaga il Bologna, contro un Pisa che deve anche convivere con l'inferiorità numerica. Al 38' ecco il doppio episodio che può indirizzare definitivamente la gara: erroraccio di Touré, che si fa sfuggire Cambiaghi e lo stende vicino all'area quando ha davanti il solo Semper. Inevitabile il rosso diretto per il giocatore del Pisa, oltre ad una punizione per i felsinei che Moro trasforma alla grande nella rete del 2-0.
Come se non bastasse, neanche il tempo di riordinare le idee per la squadra toscana e al 40' arriva il 3-0: rimessa laterale per i felsinei, con palla sulla sinistra a Cambiaghi; cross in mezzo per Orsolini che, lasciato colpevolmente solo dai difensori avversari, arrotonda il punteggio.
