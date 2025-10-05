Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pisa, Gilardino: "Difficile commentare, ci è mancata la mentalità giusta"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 17:27Serie A
di Leonardo Nevischi

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Pisa contro il Bologna nella sesta giornata della Serie A 2025/26 (4-0 il risultato finale firmato dalle reti di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard), è intervenuto Alberto Gilardino. Il tecnico nerazzurro ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.20 - Inizia la conferenza stampa di Alberto Gilardino.

Si può dire che la gara è stata compromessa in due minuti?
"Difficile commentare una partita del genere. Devo fare un'analisi dei primi 24 minuti in cui abbiamo mantenuto la nostra identità vista nelle passate partite. Poi dall'espulsione al secondo e terzo gol abbiamo abbandonato la partita ed è una cosa che non possiamo permetterci di fare. Oggi sono venuti a mancare alcuni dettagli. Nei primi 20 minuti potevamo concretizzare meglio alcune situazioni. Ora c'è da tenere la fiducia alta: siamo una squadra giovane e forse queste sconfitte possono servire per ripartire. Dobbiamo avere una certa mentalità".

Troppo Bologna secondo lei?
"Premesso che abbiamo incontrato il Bologna nel suo miglior momento, perché ha delle individualità che poche squadre in Italia hanno, soprattutto sugli esterni. Sia chi entra sia chi gioca dall'inizio fa la differenza. Noi comunque dobbiamo curare i dettagli in maniera migliore. Dobbiamo alzare il livello di concretezza offensiva, ma ribadisco che dal 24esimo abbiamo concesso troppe situazioni a livello mentale, con molta imprecisione nei dettagli".

Che lezione impara oggi?
"In questa Serie A, contro queste squadre, si pagano gli episodi a caro prezzo. Dobbiamo maturare sotto questo punto di vista".

Come ha visto Tourè dopo l'espulsione?
"È un ragazzo straordinario, che dà tutto per la squadra, mi dispiace per l'espulsione. Può succedere un'ingenuità ma poi dobbiamo essere degli animali e tenere aperta la partita. Non possiamo mollare così la gara: il secondo tempo non è commentabile".

Cosa vi hanno detto i tifosi?
"I tifosi sono stati grandissimi. Ci seguono in trasferta come in casa e oggi non hanno mai smesso di cantare. Mi auguro con tutto il cuore di prepara bene la partita in casa con il Verona. Dobbiamo imparare dagli errori e crescere. Da qui si riparte".

Come giudica la prestazione di Vural?
"Isak è un ragazzo giovane, di prospettiva. Ha giocato con personalità e penso possa essere un valore aggiunto per questo Pisa".

17.28 - Termina la conferenza stampa di Alberto Gilardino.

