Live TMW Bologna, Italiano: "Rowe ci deve tre gol. Cambiaghi-Orsolini? Non do consigli a Gattuso"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della vittoria del Bologna contro il Pisa nella sesta giornata della Serie A 2025/26 (4-0 il risultato finale firmato dalle reti di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.30 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Qual è la cosa che più la soddisfa oggi?

"Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, come l'abbiamo approcciata. Era importante dare valore al pareggio di Lecce. Ho rivisto la ferocia e lo spirito che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché passiamo una bella sosta".

Che messaggio vuole dare a Gattuso visti questo Orsolini e questo Cambiaghi?

"Non devo dare consigli a Gattuso. Sono contento per i due ragazzi. Orsolini l'ho preservato dopo l'assist, il gol e il palo. Ho voluto dare minutaggio ad altri. Per noi è stata una giornata perfetta".

È un peccato che ora ci sia la sosta delle Nazionali?

"Dopo questa prestazione potevamo battere il martello, ma i ragazzi vanno via. La prossima ci aspetta una trasferta dura a Cagliari. il focus è lì. Mi dispiace che i ragazzi partiranno perché potevamo ancora battere su meccanismi e ritmi, ma sono contento per i ragazzi perché quando vengono convocati hanno una gioia fuori dal comune. Ormai ci siamo abituati a questo: quando torneranno cercheremo di dare continuità alla prestazione di oggi".

Cosa ha detto a Rowe dopo l'errore sotto porta?

"Rowe ci deve tre gol, l'ho detto davanti a tutti. Si deve attivare per farli perché quando un attaccante inizia a segnare è un valore aggiunto per tutti. Non penso l'abbia fatto apposta, ma lì deve migliorare".

Cosa ha detto a Miranda durante la gara?

"Ho parlato spesso con Miranda, non mi era piaciuto come era entrato con il Friburgo. Non mi aveva fatto impazzire, invece oggi è tornato il Juan che conosciamo tutti".

Come ha visto Dallinga?

"Gioca perché l'ho visto pronto e motivato. Oggi era giusto proporlo perché ha lavorato bene. Nel primo tempo poteva segnare sull'assist di Cambiaghi, ma ha fatto una prestazione di livello".

17.37 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano