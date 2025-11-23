Bologna travolgente ad Udine: tabù sfatato dopo oltre un decennio e segnale al campionato

Con una prestazione autoritaria e lucida, il Bologna sbanca il Bluenergy Stadium di Udine con un netto 0-3, firmato dalla doppietta di Tommaso Pobega e dalla prima rete in maglia rossoblù di Federico Bernardeschi. Una vittoria pesante, non solo per il punteggio, per il momento della stagione e per i risvolti di classifica, ma anche per il valore simbolico: in Friuli i felsinei avevano vinto appena due volte dal 2010-2011 a oggi, trasformando Udine in uno dei campi tradizionalmente più ostici dell’ultimo decennio.

Prima dell’impresa di ieri, solo due erano i successi rossoblù in Friuli nell’era recente: 2015-2016, Udinese-Bologna 0-1 (gol di Destro) e 2022-2023, Udinese-Bologna 1-2 (reti di Beto, Sansone e Posch). Un tabù lungo 14 anni che viene spezzato grazie ad un successo largo e convincente, arrivato al termine di una gara dominata fin dalle prime battute.

Il Bologna poteva indirizzare la partita già nel primo tempo, sebbene Okoye sia diventato il primo portiere a neutralizzare un rigore ad Orsolini (aveva sbagliato solo a Cagliari, ma prendendo la traversa). Nella ripresa l'uno-due di Pobega - con la complicità della difesa bianconera - ha indirizzato una partita chiusa poi dal primo sigillo rossoblù di Federico Bernardeschi.

Il successo di Udine prolunga l’imbattibilità del Bologna a 11 gare ufficiali, con un ruolino di marcia composto da 6 vittorie e 5 pareggi. L’ultima sconfitta risale alla trasferta di Birmingham contro l’Aston Villa, preludio a una trasformazione caratteriale e tecnica della squadra. Non solo: i rossoblù non subiscono reti da 359 minuti. L’ultimo gol incassato risale al 2 novembre, in Parma-Bologna 1-3, quando fu Bernabé a trafiggere Skorupski. Da lì in avanti, solidità, concentrazione e un sistema difensivo diventato marchio distintivo.

La vittoria del Bluenergy Stadium non è soltanto un risultato che spezza una tradizione sfavorevole, ma anche un messaggio alle concorrenti: il Bologna c’è, corre, convince e dimostra di avere profondità di rosa, idee e identità.