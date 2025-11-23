La teoria dei piccoli passi: Genoa, un punto ma ancora tanto da migliorare. Sabato c'è l'Hellas

La teoria dei piccoli passi. Nello scoppiettante pareggio della Unipol Domus, il Genoa conquista un punto importante contro una diretta concorrente per la salvezza dando continuità al successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo e al pareggio interno contro la Fiorentina arrivato prima della sosta per le Nazionali. Una partita al cardiopalma che ha visto tantissimi capovolgimenti di fronte e che ha lasciato soddisfatto a metà mister Daniele De Rossi. Il punto però resta comunque importante per mettere fieno in cascina in vista della prossima gara casalinga contro il Verona.

Cosa salvare e cosa no

Un passo alla volta. Ciò che balza subito all'occhio guardando i risultati arrivati con l'ex centrocampista della Roma in panchina sono i gol fatti. Cinque in due gare. Due contro i viola e tre contro gli isolani. Un mondo di giocare più spregiudicato quello con DDR che però porta giocoforza a scoprirsi troppo. E qui vengono le note meno liete su cui si dovrà lavorare in settimana: sistemare la fase difensiva ancora troppo lacunosa.

Le parole di De Rossi

E al termine del match il tecnico del Grifone si è detto "molto soddisfatto di come abbiamo giocato. Abbiamo giocato a calcio, mettendo tanta intensità e sono contento di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2. L'atteggiamento che ho chiesto ci porta ad essere forse un po' più scoperti, ma io voglio vedere questo".