Roma, si ferma anche Hermoso: chi in difesa contro la Cremonese?

Forfait dell’ultimo minuto in casa Roma: nell’allenamento dell’antivigilia della trasferta contro la Cremonese, Mario Hermoso ha accusato un problema muscolare e non è stato convocato per la sfida dello Zini di questo pomeriggio. Una perdita pesante, che si aggiunge alle assenze di Angelino, Dybala, Bailey e Dovbyk, complicando ulteriormente le scelte di Gasperini.

Nonostante Hermoso fosse diventato un elemento importante in questo avvio di stagione, le soluzioni non mancano al tecnico di Grugliasco. La più probabile porta a uno tra Ziolkowski e Ghilardi, con Gasperini che nella conferenza della vigilia non ha voluto sbilanciarsi, limitandosi a dire che entrambi sono pienamente disponibili e pronti a essere impiegati. Il polacco resta comunque in vantaggio sull’ex Hellas Verona, destinato ad affiancare Mancini e Ndicka.

Un’altra opzione riguarda Celik: l’allenatore potrebbe riportarlo nel ruolo di braccetto, spostare nuovamente Wesley a destra e dare spazio dal primo minuto a Tsimikas sulla corsia mancina. Proprio sul greco, Gasperini ha ricordato che nel calcio tutto può cambiare rapidamente e basta sfruttare l’occasione giusta per ribaltare le gerarchie.

L’ultima strada porta invece a confermare Wesley a sinistra e rilanciare Rensch, che per il tecnico può rappresentare una valida alternativa anche per la partita odierna.

In un quadro così incerto, le prossime ore serviranno a Gasperini per sciogliere gli ultimissimi dubbi e definire l’assetto più adatto alla sfida dello Zini: resta aperto anche il ballottaggio in attacco tra Ferguson e Baldanzi, in corsa per una maglia nonostante caratteristiche molto diverse. Quel che è certo è che la Roma dovrà ancora una volta fare i conti con le emergenze, affidandosi alla profondità della rosa e alla capacità del tecnico di trovare soluzioni anche nelle situazioni più complicate.