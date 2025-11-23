Serie B, Mantova-Spezia: scontro diretto infuocato per la salvezza

Scenderanno in campo alle 15.00 Mantova e Spezia per la tredicesima giornata di campionato di Serie B. Un vero e proprio scontro diretto tra le due squadre: i padroni di casa si presentano all'incontro con 11 punti in classifica ma, soprattutto, con due vittorie consecutive contro Sampdoria e Padova che hanno allontanato i virgiliani dall'ultimo posto. Sono invece 8 le lunghezze dei liguri, alla ricerca dell'acuto dopo il cambio di allenatore: la zona salvezza dista ora 6 punti, visti anche i risultati maturati ieri e sarà necessario un netto cambio di rotta per evitare ancora guai.

Come arriva il Mantova

Possanzini confermerà il suo 4-3-3 dopo i due successi maturati negli scontri diretti. Tra i pali conferme per Festa, mentre Radaelli, Castellini, Cella e Bani comporranno il reparto difensivo. Artioli torna titolare, con Paoletti e Trimboli ai suoi lati. Mancuso sarà il riferimento centrale, con Galuppini e Ruocco favoriti per una maglia da titolare.

Come arriva lo Spezia

Donadoni darà continuità al suo 3-5-2 anche in questa delicata sfida. In porta Mascardi, difesa a tre con Mateju, Wisniewski e Jack. Candela e Aurelio saranno gli esterni a tutta fascia, mentre Vignali tornerà a fare la mezz'ala con Cassata, con Nagy al centro del reparto. Di Serio, davanti, sosterrà Vlahovic, in vantaggio nel ballottaggio con Artistico.