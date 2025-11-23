Modena-Sudtirol, sfida tra squadre con obiettivi opposti al Braglia

Il campionato riparte e il Braglia si prepara a ospitare una delle gare più interessanti della 13^ giornata: Modena-Sudtirol, un confronto che mette di fronte due squadre agli antipodi per gli obiettivi. I gialloblù, lanciatissimi nella corsa alla promozione con 25 punti, cercano slancio per riprendersi il comando della classifica. Gli altoatesini, invece, arrivano in Emilia per fare punti pesanti in ottica salvezza: sono sedicesimi a quota 12. A dirigere la partita sarà il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini che sarà coadiuvato dagli assistente Imperiale e Giuggioli e dal quarto ufficiale Tremolada. Al VAR ci sarà Daniele Rutella di Enna, mentre l’AVAR sarà Michael Fabbri di Ravenna.

COME ARRIVA IL MODENA - La formazione di Andrea Sottil vuole tornare subito alla vittoria dopo il pirotecnico 2-2 di Frosinone prima della sosta. Sotto di due reti (Koutsoupias al 9’, Calò al 50’), i canarini hanno messo in mostra carattere e qualità, trovando la rimonta grazie ai gol di Zampano al 56’ e Massolin all'89’. Per la sfida contro il Sudtirol il tecnico ha convocato 24 giocatori: rientrano Gerli, Cotali e Pergreffi, mentre restano fuori dalla lista Cauz e Ponsi.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - La squadra di Fabrizio Castori è alla ricerca di una sterzata dopo cinque giornate difficili, nelle quali ha raccolto appena tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte. L’ultimo successo risale al 27 settembre, quando i canarini rifilarono un pesante 3-1 alla Reggiana. Situazione non semplice anche sul fronte infermeria e squalifiche: Italeng non recupera dall’infortunio, Pietrangeli è ancora frenato dalla pubalgia e Merkaj è fermo per decisione del Giudice Sportivo.