Il Bologna vince a Udine, Il Resto del Carlino: "Aggancia il secondo posto"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Resto del Carlino, con il seguente titolo in taglio alto: "Il Bologna vince a Udine e aggancia il secondo posto". Netto 0-3 i terra friulana, raggiunte Inter e Roma (che però devono ancora giocare).
Italiano dopo questa vittoria: "Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, siamo riusciti a reggere il colpo nel primo tempo, poi i due gol ci hanno spianato un po' la strada. Tutti i ragazzi che hanno giocato meno si sono comportati bene. Dedico la vittoria e il piazzamento in classifica alla società, ho visto il presidente felice, e ai tifosi, oggi erano in circa 2000 a seguirci".
