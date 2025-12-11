Bologna, tre vittorie per entrare negli ottavi. Per i playoff bastano solo 4 punti

La vittoria con il Salisburgo è stato un discreto antidoto per il Bologna di Vincenzo Italiano. Perché il 4-1 contro gli austriaci hanno alzato l'entusiasmo circa un possibile passaggio ai prossimi turni di Europa League. Ora i rossoblù sono a quota 8, ma serviranno almeno 4 punti per sperare di arrivare agli ottavi senza nessun problema. Tre potrebbero non bastare.

Quota ottavi

L'anno scorso era a 14, quindi sarebbero sei punti. Ma non è detto che stavolta possano bastare, visto che ci sono sei squadre a quota 10, più una che rimarrà fuori che ora è a 11. Quindi realisticamente serviranno, come in Champions League, intorno ai 16. Forse anche 17: con tre vittorie il Bologna avrebbe la certezza di essere fra le prime otto.

Gli avversari

Abbastanza complicati. Questa sera si giocherà contro il Celta Vigo in Galizia, attualmente fuori taglione delle prime otto con dieci punti - una delle squadre quindi da sopravanzare, una vittoria sarebbe ossigeno - il Celtic Glasgow che nella stagione scorsa era in Champions e infine il Maccabi Tel Aviv, penultimo malinconicamente con un solo punto. Realisticamente si potrebbe obiettare che quattro punti siano proprio il minimo sindacale. Anche per andare ai playoff.

Le prossime partite

11/12 Celta Vigo-Bologna

22/01 Bologna-Celtic Glasgow

29/01 Maccabi Tel Aviv-Bologna