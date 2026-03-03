Il Bologna prova a regalarsi un finale di campionato di speranze col successo a Pisa

Successo importantissimo per il Bologna di Vincenzo Italiano sul campo del Pisa: con questi 3 punti i rossoblù danno continuità ai recenti risultati e soprattutto provano a tenere aperte le speranze europee per il finale di stagione. Notte fonda invece per il Pisa, che porta a casa ancora una volta i complimenti ma zero punti, con la classifica che resta drammatica con soli 15 punti. Decisivo, all'Arena Garibaldi, Jens Odgaard con uno straordinario gol da fuori area al 90esimo.

Le parole di Hiljemark

"Ho visto una buona prestazione della squadra, meritavamo la vittoria. Sono molto orgoglioso di loro, abbiamo avuto diverse occasioni e Skorupski ha salvato il risultato. Odgaard ha fatto un gol pazzesco. I ragazzi hanno fatto un ottima partita, il nostro focus deve essere sulla prestazione. Dobbiamo combattere la sfortuna".

Le parole di Italiano

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con Castro che ha sbagliato due occasioni dove doveva fare di più. Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza. Mancano ancora tante partite, e qui tutti hanno faticato. Ci prendiamo questa vittoria, la terza consecutiva e vogliamo continuare così. In un calendario così fitto abbiamo bisogno di tutti e Odgaard da quella posizione ci ha dimostrato per l'ennesima volta di essere determinante. Orsolini e Bernardeschi? Riccardo è entrato bene, mi è piaciuto. Bernardeschi e Cambiaghi possono e devono essere più determinanti ma oggi va bene così".