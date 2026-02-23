Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna-Udinese 1-0, le pagelle: Orsolini, periodo no. Castro prezioso, Karlstrom ingenuo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:49
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Bologna-Udinese 1-0

BOLOGNA (A cura di Pierpaolo Matrone)
Skorupski 6,5 - Non deve compiere interventi prodigiosi. Anzi, a parte qualche uscita, non deve intervenire mai perché l'Udinese fa zero tiri in porta per 80'. Poi nel finale deve salire in cattedra con due parate su Piotrowski

Joao Mario 6 - Rispolverato titolare dopo la panchina in Norvegia, comincia con l'atteggiamento e l'intraprendenza giusti.

Vitik 6,5 - Molto attento su Buksa, rompe la linea quando deve per tenere la massima aggressività. Alla quarta di fila da titolare, dimostra di essere ormai una garanzia.

Lucumì 6 - Avvio così così, con un paio di duelli persi. Zaniolo è un cliente scomodo, ma con l'aiuto dei compagni lo contiene bene.

Miranda 6 - "Italiano mi chiede di essere un terzino offensivo, ma la prima cosa è la difesa". Nelle sue dichiarazioni pre-partita l'essenza della sua partita: quando può spinge, ma pensa anzitutto all'equilibrio. Dall'82' Zortea s.v.

Sohm 5,5 - Fa fatica a trovare la posizione giusta. Nel primo tempo, inoltre, soffre la fisicità del centrocampo avversario.

Freuler 6,5 - Guida il centrocampo, chiama il pressing, a tratti è quello più avanzato per cancellare le principali fonti di gioco dell'Udinese. La solita prestazione di gran cuore.

Pobega 5,5 - Corre tanto, ma non è sempre al top nella gestione del pallone, perdendo qualche possesso di troppo quando l'Udinese alza la pressione su di lui. Dal 56' Moro 6 - Amministra con maggiore lucidità il pallone, complice anche una Udinese meno intensa nei duelli.

Orsolini 5 - Vive un periodo difficile, non segna da 40 giorni e l'astinenza continua. Spara alto una conclusone dall'altro coefficiente di difficoltà, poi sbuccia il pallone sulla palla-gol più importante della prima ora di gioco. Momento no. Dal 56' Bernardeschi 7 - Quando vede il bianconero dell'Udinese si scatena: gol all'andata e gol al ritorno. Oggi segna di rigore, un penalty calciato con gran freddezza. E tanto basta per prendersi la palma di match-winner.

Castro 7 - Svaria su tutto il fronte e i suoi movimenti, con cui porta a spasso e destruttura la difesa dell'Udinese, sono fondamentali per la costruzione delle azioni del Bologna. Non ha palloni per incidere in zona gol, ma col suo lavoro spalle alla porta conquista anche un calcio di rigore. Dall'85' Dallinga s.v.

Rowe 6 - Un paio di spunti interessanti nel primo tempo, con cui riesce ad arrivare al cross e a creare qualche grattacapo alla difesa avversaria. Solo Zemura gli nega la gioia del gol in apertura di ripresa. Dal 56' Cambiaghi 6 - Un paio di folate, specie sullo 0-0.

Vincenzo Italiano 6,5 - Non la miglior prestazione in termini di produzione offensiva, ma il Bologna è una squadra quadrata a cui serve solo riacquisire fiducia, anche nelle giocate. L'Udinese per 85 minuti non calcia mai in porta, segnale della solidità indubbia dietro. Bisogna alzare l'intensità per cominciare a segnare di più.

UDINESE (A cura di Marco Pieracci)
Okoye 6 - Le due parate sulla conclusioni da fuori area tentate da Pobega e Castro rientrano nell’ordinaria amministrazione, sbarra la strada a Orsolini. Spiazzato dagli undici metri.

Kristensen 6 - Parte da braccetto destro, ma al bisogno scivola anche in zona centrale alternandosi con Kabasele per dar manforte. E nelle incursioni offensive è sempre un fattore.

Kabasele 5,5 - Sorveglianza speciale su Castro, nella marcatura ad hoc si aggrappa anche all’esperienza per limitarlo: quando va in tilt ci pensa Zemura a metterci una pezza. Dall'81' Gueye 6 - Discreto impatto, se non altro calcia in porta: forse serviva prima.

Solet sv - Rischia subito il cartellino giallo, avvia un’azione col tacco. Prova stoicamente a stringere i denti restando in campo da infortunato, ma alla fine deve arrendersi all’evidenza. Dal 10’ Bertola 6 - Dentro senza preavviso, non è tecnicamente educato come il francese: difende senza tanti fronzoli.

Ehizibue 6 - Più basso del solito, di fatto agisce da terzino aggiunto per togliere spazi a Rowe sul quale rischia grosso riuscendo a rimediare prima che sia troppo tardi.

Piotrowski 6 - Tenace nei duelli ingaggiati in mediana dai quali esce raramente sconfitto. Alla forma predilige di gran lunga la sostanza, un osso duro per chi si trova a contrastarlo.

Karlstrom 5 - Equilibratore della squadra, con le sue letture assicura le giuste distanze ma un errore di valutazione risulta decisivo: tampona Castro, mandando il Bologna sul dischetto. Dall'81' Zarraga sv

Atta 6 - Gestione raffinata del pallone, lo tiene nascosto nel caveau e così sottrarglielo è piuttosto complicato per gli avversari: un paio di giocate da far strabuzzare gli occhi.

Zemura 6,5 - Monta la guardia a Orsolini, riuscendo a disattivarlo. Distribuisce in maniera intelligente il numero di sortite nella metà campo rossoblù. Fa un salvataggio pazzesco sulla linea, evita un gol praticamente certo.

Buksa 5,5 - Viene incontro per aiutare le risalite, offre un punto di riferimento nel gioco di rimessa. Non viene messo nelle condizioni di poter bussare a Skorupski. Dal 71' Ekkelenkamp 5,5 - Non incide.

Zaniolo 6 - Parte qualche metro dietro, per fare da collante fra centrocampo e attacco: lo spirito di iniziativa non gli manca, ma la carica agonistica non è proporzionale alla lucidità.

Kosta Runjaic 5 - Recupera in extremis Solet, lo riperde quasi subito e non si tratta di una perdita di poco conto. Imbriglia il Bologna, ma invece di osare toglie una punta e non si capisce il perché di tutta questa prudenza. Terza sconfitta consecutiva, sembra un film già visto la scorsa stagione.

