Inter, Chivu verso il Bodo/Glimt: "Consapevoli di poterla ribaltare. Dumfries? Vedremo..."

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport in vista del match di ritorno di domani sera contro il Bodo/Glimt nel playoff di Champions League. A San Siro si ripartirà dal 3-1 per i norvegesi dell'andata:

Ci sarà Dumfries?

"Vedremo...".

Come si scende in campo in una sfida del genere?

"Con la stessa serenità e tranquillità che cerchiamo di avere a fine stagione. Non cambia niente, bisogna essere consapevoli di poter vincere e non pensare alla pressione di dover fare 2-3 gol per passare il turno. Servirà serenità per capire i momenti, ma anche consapevolezza di poter ribaltare la sfida di andata e grande attenzione perché il Bodo è pericoloso in transizione".

Cosa ha lasciato la gara di andata?

"Una sconfitta, tanta amarezza perché potevamo e dovevamo fare meglio. Abbiamo pensato subito alla gara di sabato e da sabato sera pensiamo a questa, dobbiamo ritrovare energie ma siamo un gruppo e una squadra in grado di ribaltare il risultato. Siamo tutti fiduciosi".

Il campionato può dare serenità e qualcosa in più anche nella sfida di domani?

"Stiamo cercando di costruire partita per partita, prenderne una alla volta senza pianificazioni e senza guardare alle prossime sfide. Siamo pronti, sia dal punto di vista fisico e mentale, sono sicuro che il gruppo saprà gestire al meglio tutte le partite da qui in avanti".

Cosa non deve fare la sua squadra?

"A me interessa l'approccio, voglio essere la miglior versione di noi stessi. Dobbiamo essere pronti da tutti i punti di vista sapendo che la partita potrebbe durare anche 120 minuti più i rigori".