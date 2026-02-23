Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B

Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie BTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 12:19Serie B
Luca Bargellini

Tre allenatori in sei mesi non sono un piano tecnico. Sono un’emergenza permanente. Non è il segnale di una squadra in fase di costruzione, ma la fotografia cruda di una stagione nata male e proseguita peggio. Il Bari 2025/26 si è presentato ai nastri di partenza della Serie B con ambizioni di alta classifica e si ritrova, a campionato inoltrato, a lottare per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. La panchina del San Nicola è diventata, suo malgrado, il simbolo di un'annata che la tifoseria biancorossa vorrebbe dimenticare in fretta.

Analizziamo, dunque, il rendimento dei tre tecnici che si sono alternati sulla panchina pugliese: Fabio Caserta, Vincenzo Vivarini e Moreno Longo.

Fabio Caserta: il battistrada incapace di trovare la via (24 agosto – 26 novembre 2025)
Fabio Caserta eredita una squadra costruita per competere e la porta al via del campionato il 24 agosto 2025. Il tecnico calabrese, 47 anni, dirige il Bari per 12 giornate di Serie B prima di essere esonerato il 26 novembre 2025.
Il bilancio numerico è impietoso: 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, per un totale di 13 punti raccolti in 12 partite. La media di 1,08 punti per partita non è un disastro assoluto in termini asettici, ma è lontana dagli standard richiesti a una squadra che puntava ai piani alti della classifica. Il conto dei gol pesa ulteriormente: 13 reti segnate contro 19 subite, un passivo di -6 che racconta di una squadra fragile in fase difensiva.
Emblematica la sconfitta subita sul campo del Modena (3-0 alla 3ª giornata) o il ko inaugurale a Venezia (2-1), che aveva subito spento entusiasmi estivi. Le due vittorie contro Mantova e Cesena tra ottobre e novembre avevano illuso di una svolta, ma la sconfitta casalinga contro il Frosinone (2-3) alla 13ª giornata della sua gestione ha suggellato il verdetto: esonero.

Vincenzo Vivarini: il flop più clamoroso (29 novembre 2025 – 19 gennaio 2026)
Subito dopo la società ha scelto su Vincenzo Vivarini, 60 anni, allenatore con esperienza in cadetteria e un palmares che include la vittoria della Supercoppa di Serie C. L'ex tecnico del Catanzaro si insedia sulla panchina barese con l'obiettivo di raddrizzare una stagione già claudicante, ma la sua avventura si trasforma nel capitolo più buio della stagione.
Otto partite, zero vittorie. Il dato è devastante e non lascia spazio a interpretazioni: 0 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte, con appena 4 punti conquistati e una media di 0,50 punti a partita che rappresenta il peggior rendimento tra i tre tecnici. Il saldo gol è il più preoccupante in assoluto: solo 3 reti segnate e 11 subite, con un -8 che grida crisi strutturale.
Il momento più basso si tocca il 29 novembre 2025, quando il Bari crolla 5-0 sul campo dell'Empoli alla sua prima gara con Vivarini in panchina: un segnale di allarme che non verrà mai davvero smentito. La gestione del tecnico abruzzese si caratterizza per un'ossessiva fedeltà al 3-4-2-1, modulo che si rivela inadatto a estrarre il meglio dal materiale a disposizione. Il 19 gennaio 2026, dopo la sconfitta interna con la Juve Stabia (0-1), arriva l'inevitabile esonero.

Moreno Longo: la scommessa del rilancio (dal 19 gennaio 2026)
Per il terzo tentativo stagionale, la dirigenza biancorossa richiama Moreno Longo, 50 anni, già sulla panchina del Bari nella stagione 2024/25, dove aveva chiuso con una media di 1,23 punti a partita in 39 partite. Una scelta di continuità, o forse di necessità, per un club che non può permettersi altri esperimenti.
I dati della nuova gestione Longo, raccontano di 6 partite giocate con 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, per 5 punti conquistati e una media di 0,83 a partita. Un rendimento che, pur superiore a quello di Vivarini, rimane insufficiente per ambire a una risalita rapida in classifica. Il modulo preferito dell'allenatore piemontese resta il 3-5-2, identico a quello di Caserta: la continuità tattica non sembra ancora aver prodotto i frutti sperati.

Analisi: quando cambiare allenatore non risolve i problemi
Sommando i dati delle tre gestioni, il Bari ha disputato complessivamente 26 partite di Serie B 2025/26 raccogliendo 22 punti (4V, 10P, 12S), con una media complessiva di 0,85 punti a partita. Un bilancio che, a campionato ancora in corso, testimonia il fallimento di un progetto tecnico che non è mai riuscito a trovare la quadra.
Il dato più allarmante non è tanto la scelta degli allenatori in sé, quanto l'incapacità della squadra di reagire al cambio di guida tecnica. Il Bari di Vivarini non solo non è migliorato rispetto alla gestione Caserta, ma ha addirittura toccato il fondo con una media punti dimezzata (da 1,08 a 0,50) e un attacco praticamente azzittito (3 gol in 8 partite). Il ritorno di Longo ha portato una parziale stabilizzazione, ma la rotta è ancora lontana dall'essere corretta.
La vera domanda, dunque, non riguarda quale tecnico sia stato migliore o peggiore: i numeri di Caserta, pur negativi in termini assoluti, rappresentano il picco della stagione. Il tema centrale è strutturale: una rosa che non sembra in grado di esprimere un gioco coerente indipendentemente da chi siede in panchina, evidenziando carenze che vanno ben oltre la scelta del modulo o delle rotazioni.

Cambiare guida tecnica non ha cambiato il destino. E oggi il Bari deve interrogarsi su molto più della panchina.

Articoli correlati
Serie B, la classifica delle medie voto: Top11, migliori per reparto e graduatoria... Serie B, la classifica delle medie voto: Top11, migliori per reparto e graduatoria allenatori
Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia... Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia cifra
Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, è di 1-1 il parziale tra Reggiana e Avellino... Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, è di 1-1 il parziale tra Reggiana e Avellino
Altre notizie Serie B
Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono... Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina... Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo... Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo
Juve Stabia, Scacciavillani e Sade: "Vogliamo essere un riferimento. Puntiamo alla... Juve Stabia, Scacciavillani e Sade: "Vogliamo essere un riferimento. Puntiamo alla Serie A"
Serie B, i migliori assistman alla 26ª giornata: Calò del Frosinone in doppia cifra... Serie B, i migliori assistman alla 26ª giornata: Calò del Frosinone in doppia cifra
Serie B, la classifica delle medie voto: Top11, migliori per reparto e graduatoria... Focus TMWSerie B, la classifica delle medie voto: Top11, migliori per reparto e graduatoria allenatori
Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia... Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia cifra
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
4 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr
5 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Perché il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni spiegato coi numeri
Immagine top news n.1 Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo
Immagine top news n.2 Troilo eroe a San Siro, il padre: "Non gli importa dello scudetto, lui pensa a salvarsi e... al Mondiale"
Immagine top news n.3 Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta
Immagine top news n.4 Un gol e altre mille polemiche. La sconfitta contro il Parma allontana lo Scudetto dal Milan
Immagine top news n.5 L'Atalanta vince 2-1, furia Napoli. Manna: "Vergogna, poi facciamo la figura dei coglioni"
Immagine top news n.6 C'è una nuvola nel cielo limpido di Roma: lo stop di Hermoso. Tutte le partite saltate in stagione
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini: "Grandi risposte da tutti. Champions? Si deciderà tutto alla fine"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Calcio estero n.1 Marcolini: "Nazionale maltese grande opportunità. Ma vorrei tornare nel calcio italiano"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: “Atalanta-Napoli, giuste entrambe le decisioni prese dal Var”
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: "La Salernitana paga ancora la doppia retrocessione. Vicenza? Fortissimo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marocchino sulla Juve: "Squadra umorale e costruita male". E definisce il centrocampo "da divano"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, riposo verso il Galatasaray: Yildiz e Bremer alla Continassa per terapie
Immagine news Serie A n.3 Hojlund commenta il post della festa Atalanta: "Spero bene contro il Dortmund"
Immagine news Serie A n.4 Anche Yildiz si è inceppato: dal giorno del rinnovo nessun acuto per la sua Juventus
Immagine news Serie A n.5 Carmagnini: "Lo 0-2 del Napoli? Per me il gol era buono. Ma se Chiffi ha visto il fallo, fallo sia"
Immagine news Serie A n.6 A volte ritornano: con D'Aversa al Torino riecco Salvatore Sullo. Era nello staff di Ventura
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.3 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Immagine news Serie B n.4 Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Scacciavillani e Sade: "Vogliamo essere un riferimento. Puntiamo alla Serie A"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori assistman alla 26ª giornata: Calò del Frosinone in doppia cifra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia ultimo nel Girone C, Casillo: "Arrendersi non è nella nostra natura"
Immagine news Serie C n.2 Liverani: "Vorrei portare la Ternana in B, anche se sogno di avere un'altra chance in Serie A"
Immagine news Serie C n.3 Senza far baccano! Il Trento tiene ancora aperta la corsa per il 2° posto nel Girone A di C
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele verso l'esonero: ma chi in panchina? Vari, i profili in lizza: il punto
Immagine news Serie C n.5 Marcolini: "La Salernitana paga ancora la doppia retrocessione. Vicenza? Fortissimo"
Immagine news Serie C n.6 L'Union Brescia vince sotto gli occhi di Guardiola: "Bravi, riportate la squadra dove merita"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV