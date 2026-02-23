TMW Ci siamo con la firma sul contratto: il prossimo allenatore del Torino sarà D'Aversa

Ci siamo, Roberto D'Aversa si prepara a diventare in via ufficiale il nuovo allenatore del Torino. La scelta del club granata è ricaduta su di lui già dalla giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato ora dopo ora qui su TMW, e oggi è invece la data per mettere tutto nero su bianco e dare gli annunci ufficiali del caso.

Come raccolto dalla nostra redazione, infatti, Roberto D'Aversa sta firmando proprio in questi istanti il contratto con il Torino, che lo renderà tecnico della compagine granata fino al 30 giugno del 2026, con però anche un'opzione di prolungamento per un altro anno (dovrebbe essere legata al raggiungimento della salvezza) che è possibile venga inserita nell'accordo.

In arrivo quindi anche la notizia ufficiale dell'esonero dell'attuale allenatore del Torino, Marco Baroni. D'Aversa torna in sella poco meno di un anno dopo la fine della sua ultima esperienza da allenatore, che è stata lo scorso anno all'Empoli, terminata con una retrocessione amara. Quella precedente era stata sempre in massima serie, alla guida del Lecce: pure quella avventura, nonostante un andamento generalmente discreto, è finita come non doveva, con l'esonero dopo un tentativo di contatto fisico con Thomas Henry, al tempo centravanti dell'Hellas Verona.