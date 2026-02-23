Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina

La sconfitta contro il Mantova ha interrotto la striscia positiva della Sampdoria. Ma soprattutto ha ricordato quanto sia pesata l’assenza di Tommaso Martinelli. Il ko di ieri ha chiuso un filotto di sei gare con un bilancio di 3 vittorie, tre pareggi, con 9 gol segnati e 7 subiti. Un lasso di tempo, quello preso in esame, che ha dato un segnale chiaro: la Sampdoria è una squadra in ripresa, pronta sia a tenere a bada la zona rossa che a non mollare il sogno di agganciare quella playoff.

Sei gare che hanno rilanciato le ambizioni blucerchiate anche grazie ad uno degli innesti arrivati durante la sessione invernale di calciomercato: proprio Martinelli. Titolare in cinque di queste. Il portiere approdato al 'Ferraris' in prestito dalla Fiorentina, era infatti assente sia ieri che in occasione dell'ultimo ko in campionato, quello di Avellino del 10 gennaio scorso.

Simone Ghidotti non ha responsabilità evidenti sui gol subiti, ma la differenza con Martinelli in termini di sicurezza e continuità è stata evidente. Che con lui ha messo a referto 3 clean sheet con una media punti per partita che si attesta su 2,2: traguardi che nessuno dei suoi predecessori era mai riuscito ad ottenere nel corso della stagione. Tanto che la sua media voto secondo le pagelle di TMW si attesta sul 6.2.

Una scelta giusta, quella della Sampdoria, di affidarsi al giovane talento di Bagno a Ripoli, ma anche quella della Fiorentina che dopo averlo tenuto sei mesi a fare panchina all'ombra di David De Gea ha capito che a 20 anni si deve giocare e non fare da spettatore.

Oggi la Samp si aggrappa alle sue parate. Domani la Fiorentina potrebbe ritrovarsi un titolare fatto e finito. Considerando l'età di De Gea, ma soprattutto le qualità di Martinelli.