Udinese, è crisi? Terza sconfitta consecutiva per i bianconeri, mai così male in stagione
Terza sconfitta consecutiva per l'Udinese in questo campionato. I friulani cadono a Bologna contro una squadra che non vinceva in casa in Serie A dal 9 novembre e che da allora avevano raccolto tra le mura amiche la miseria di un punto in sette partite.
La flessione della squadra di Kosta Runjaic si era già vista nella settimana precedente, con la sconfitta casalinga contro il Sassuolo (1-2). A inaugurare la striscia negativa il ko sul campo del Lecce l'8 febbraio. Ultimo risultato utile che risale al 2 febbraio, col successo contro la Roma per 1-0. In questa stagione l'Udinese non aveva mai conosciuto una sequenza simile, non andando mai oltre le due sconfitte di fila.
