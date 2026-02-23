Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean è tornato, Ranieri è ancora decisivo. Nicolas leader

© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 20:38Serie A
Niccolò Righi

Il gol di Moise Kean regala a Vanoli tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Al Franchi la partita valevole per la 26^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Pisa finisce con il risultato di 2-2.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Niccolò Righi)

De Gea 6 - Al netto di qualche azione pericolosa del Pisa nella ripresa, il portiere spagnolo non si sporca praticamente mai i guanti in una partita che lo vede inoperoso.

Dodo 6,5 - La catena di destra con Harrison funziona molto bene e nella ripresa è autore di una chiusura perfetta su un cross pericolosissimo di Moreo. Viene però da chiedersi: in una settimana caratterizzata dalle polemiche, si lascia cadere dopo un contattino molto leggero e si becca un giallo che gli farà saltare la gara di Udine. Ce n’era bisogno?
Dal 77’ Comuzzo sv.

Pongracic 6,5 - Sul finale di primo tempo si perde completamente Stojikovic che per sua fortuna è in fuorigioco. Resta l’unica sbavatura di una partita in cui amministra senza troppi affanni.

Ranieri 7 - Una buona chiusura già in avvio e una perfetta ad inizio ripresa, provvidenziale nel chiudere in scivolata una letale ripartenza di Meister. Con il danese si rende protagonista anche di un sano trash talking in diverse situazioni.

Parisi 6 - Manca di quella brillantezza e propositività che aveva mostrato nelle ultime partite. Sbaglia anche qualche passaggio di troppo, ma la sua resta comunque una prova sufficiente.

Fagioli 6,5 - Si è ormai perfettamente calato nei panni del regista, rischiando sempre la giocata più complicata anche a costo di sbagliare. È il volto della rinascita della Fiorentina.
Dal 88’ Fabbian sv.

Ndour 6,5 - Prova a testare i riflessi di Nicolas già dopo 8 minuti, ci riprova pochi secondi dopo offrendo il mezzo assist per Kean che alla fine vale il successo. Nella ripresa va ad un passo da un gol che sarebbe stato da cartolina.

Brescianini 6 - Sa essere sciabola quando c’è da far valere il fisico contro il centrocampo pisano e fioretto nell’ultima tre quarti di campo. Ormai si è guadagnato la piena titolarità.

Harrison 6,5 - Hit the road, Jack’. Porta spesso e volentieri i difensori del Pisa a spasso con lui. Moto perpetuo sulla fascia destra, dialoga con i compagni ed offre sempre una soluzione in entrambe le fasi.

Solomon 6 - Probabilmente non è al meglio e si vede. Si accende con intermittenza ma è comunque una spina nel fianco quando si accentra.
Dal 77’ Fazzini 5,5 - Si divora un gol già fatto in pieno recupero, dopo aver scartato il portiere, che sarebbe potuto costare carissimo.

Kean 7 - Tre indizi che fanno una prova: Moise si è davvero sbloccato. Terzo gol consecutivo che vale un successo pesantissimo e che porta i suoi fuori dalla zona calda di classifica. Nel primo tempo dialoga benissimo con i compagni e nella ripresa tenta il raddoppio senza riuscirci.
Dal 85’ Piccoli sv.

Daniele Cavalletto 7 - Conferma le sue doti da talismano: con lui in panchina la Fiorentina ha fatto 3 vittorie ed un pareggio. La partita comunque è preparata benissimo, i viola dominano il primo tempo e avrebbero la possibilità di chiudere anche con un risultato più rotondo. Nella ripresa la squadra è brava a reggere l’urto degli avversari ritrovando anche un clean sheet che mancava da inizio anno

LE PAGELLE DEL PISA (di Andrea Carlino)

Nicolas 6,5 - Prestazione da leader, sempre puntuale tra i pali. La punizione di Fagioli e il tiro a giro di Ndour valorizzano riflessi e posizionamento, tiene il Pisa agganciato alla partita fino al 95'.

Canestrelli 5,5 - Fase difensiva complessivamente ordinata, con buona gestione dell’uno contro uno. L’errore nel finale, con il tiro alle stelle a pochi passi da De Gea, pesa però come un macigno sulla valutazione.

Caracciolo 5,5 - Attento nelle letture in area e bravo sulle palle alte, ma la deviazione sul tiro di Ndour che diventa assist per Kean indirizza la gara. Giallo su Kean e qualche difficoltà nel contenere l’attaccante viola. Ammonito.

Bozhinov 6 - Duelli gestiti con fisicità e senso della posizione, con letture efficaci in area. Il fallo su Ndour nel finale nasce da una gestione complicata del corpo, ma non compromette una prova nel complesso solida.

Touré 5,5 - Avvio intraprendente, con alcune iniziative sulla destra che danno respiro alla squadra. La spinta cala con il passare dei minuti e la scelta di sostituirlo nella ripresa conferma un rendimento non continuativo. dal 67' Cuadrado 6 - Ingresso che cambia ritmo sulla corsia, con cross pericolosi e tiro a lato di poco che accende il finale. L’ammonizione è frutto di un eccesso di foga, ma l’impatto offensivo rimane evidente.

Marin 6 - Schermature efficaci davanti alla difesa e buone letture, come l’anticipo sul triangolo Kean-Dodò. Qualche errore di misura in costruzione e un giallo evitabile abbassano leggermente un profilo altrimenti affidabile. Ammonito.

Loyola 5,5 - Qualche iniziativa dalla distanza e discreta copertura sulla corsia, ma incide poco negli ultimi metri. Il cambio all’intervallo certifica un peso specifico limitato nello sviluppo della manovra pisana. dall'46' Durosinmi 6 - Presenza fisica importante nelle transizioni, attacca l’area sul cross di Cuadrado e sfiora il tocco del possibile pari. I movimenti senza palla aprono linee di passaggio e rendono più imprevedibile il fronte offensivo.

Angori 6 - Calcio d’angolo ben calibrato per Caracciolo nell’unica vera palla gol del primo tempo, gestione discreta della fascia in non possesso. Si vede poco dopo la ripresa, ma assicura una copertura essenziale sulla linea esterna.

Moreo 6 - Movimento costante tra le linee, cross teso che provoca il quasi autogol di Dodò e sponda aerea per Durosinmi nel momento migliore del Pisa. Il calo fisico nel finale rende comprensibile la sostituzione. dal 75' Piccinini s.v.

Iling Jr 5,5 - Qualche spunto palla al piede, ma scarsa concretezza in zona di rifinitura. La scelta di sostituirlo all’intervallo sottolinea l’esigenza di maggiore incisività negli ultimi trenta metri. Via dopo un tempo.dall'46' Meister 6 - Attacco alla profondità che rischia di punire l’errore di Fagioli, costringendo Ranieri al recupero miracoloso. La presenza tra le linee contribuisce ad alzare il baricentro e a tenere sotto pressione la difesa viola.

Stojlkovic 5,5 - Isolato contro il blocco centrale della Fiorentina, riceve pochi palloni giocabili e incide raramente sulla manovra. Il fuorigioco sul contatto con Pongracic fotografava una partita complicata sin dai primi minuti. dall'46' Aebischer 6 - Ingresso che porta ordine e qualità di palleggio, con cross nel finale che costringe De Gea all’uscita bassa. Il lavoro tra le linee migliora la fluidità offensiva di un Pisa più coraggioso nella ripresa.

Oscar Hiljemark 6 - Pianifica un primo tempo coperto, con linea molto bassa e attenzione massima alla fase difensiva, poi cambia volto alla squadra con il triplo cambio all’intervallo e l’ingresso di Cuadrado. Il Pisa crea, sfiora il pari e chiude in crescendo, ma il peso degli errori sotto porta rende vano il buon lavoro tattico. La classifica, però, si fa sempre più disperata.

