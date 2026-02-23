Quanto pesano le panchine: per Raffaele secondo esonero alla guida di una big
Il terzo esonero della carriera di Giuseppe Raffaele è arrivato oggi, con la decisione della Salernitana di sollevarlo dall’incarico. Un dato che aggiorna il bilancio personale del tecnico e che porta a tre il numero degli allontanamenti ufficiali nel suo percorso tra i professionisti.
Il dato curioso riguarda soprattutto le sue esperienze alla guida di club di prima fascia per la categoria: quando si è trovato su panchine “pesanti”, Raffaele non è mai riuscito a concludere la stagione. Era già accaduto con il Catania, altra piazza ambiziosa, dove il rapporto si era interrotto prima del traguardo finale.
Diverso, invece, il discorso legato alla Viterbese: in quel caso l’esperienza fu brevissima, poco più di un mese, un episodio quasi isolato e legato a una parentesi particolare.
