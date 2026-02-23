Il Como getta le basi per il futuro: accordo vicino per il rinnovo di Rispoli

Il Como getta le basi per il centrocampo del futuro e punta forte su Fabio Rispoli. Come riferito da Sky, la trattativa per il rinnovo del contratto del classe 2006, attualmente in prestito al Catanzaro, è ormai alle battute finali: sul tavolo c’è un accordo triennale che conferma la fiducia del club nel giovane talento.

Le prestazioni offerte in questa stagione con la maglia giallorossa, dove ha collezionato 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, hanno rafforzato un progetto già delineato. L’esperienza in Serie B è considerata strategica per il suo percorso di crescita, in vista dell’inserimento stabile nella rosa lariana a partire dalla prossima stagione.

Rispoli rappresenta il profilo ideale per il centrocampo che la società sta costruendo. Non a caso, già oggi sotto la guida di Alberto Aquilani sta interpretando il ruolo che Cesc Fàbregas ha immaginato per lui nel Como del futuro. I due allenatori si sarebbero anche confrontati per garantire continuità tecnica al ragazzo, così da facilitarne il passaggio e l’inserimento nella prossima stagione.