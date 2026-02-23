Serie C, i risultati: il Vicenza torna subito a vincere. La Ternana batte 2-1 il Forlì
Dopo il passo falso della scorsa giornata, il Vicenza torna a Vincere: 1-0 sul campo della Virtus Verona, con la squadra di Gallo che sale a 69 e con 16 punti di vantaggio sull'Union Brescia ipoteca la promozione in Serie B. Nel Girone B importante successo della Ternana in chiave playoff, 2-1 contro il Forlì.
SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)
Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 3-0
22' Mancini, 45'+2 Caccavo, 76' Ghillani
Pro Vercelli-Trento 1-3
53' Pellegrini (T), 66' Comi (P), 70' Triacca (T), 90'+4 Sangalli (T)
Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta 1-2
34' Nanni (A), 70' Bertoli (O), 75' rig. Bertoli (O)
Union Brescia-Pro Patria 3-2
1' Desogus (P), 32' Fogliata (U), 41' rig. Desogus (P), 45'+2 Cazzadori (U), 60' Balestrero (U)
Lecco-Albinoleffe 0-0
Virtus Verona-Vicenza 0-1
3' Cuomo
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 69, Union Brescia 53, Lecco 50, Trento 47, Alcione Milano 46, Cittadella 45, Renate 45, Inter U23 40, Lumezzane 39, Pro Vercelli 38, Novara 35, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4
N.B. -
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini
Campobasso-Juventus Next Gen 2-1
27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)
Pontedera-Ascoli 1-3
5' Nicoletti (A), 52' Damiani (A), 65' Yeboah (P), 71' D'Uffizi (A)
Carpi-Bra 2-1
47' Zagnoni (C), 57' Lionetti (B), 81' Stanzani (C)
Ternana-Forlì 2-1
25' Pettinari (T), 39' Ndrecka (T), 55' Menarini (F)
Riposa – Perugia
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Ternana 39*, Pianese 38, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Carpi 32, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30*, Bra 25, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17*
N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Atalanta U23-Cosenza 0-0
Catania-Giugliano 1-0
68' D'Ausilio
Salernitana-Monopoli 0-1
54' Scipioni
Team Altamura-Benevento 1-2
37' Grande (T), 56' Prisco (B), 80' Tumminello (B)
Crotone-Foggia 3-1
5' Romeo (F), 50' Piovanello (C), 53' Musso (C), 81' [rig.] Gomez (C)
Sorrento-Siracusa 2-0
25' e 33' Sabbatani
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Monopoli 40, Potenza 37, Casarano 36, Team Altamura 36, Atalanta U23 31, Sorrento 33, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva