TMW Radio Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti

La lotta per un posto in Champions League il prossimo anno si infiamma. Dal Milan al Como, sono tante le squadre che rischiano di rimanere fuori. Ma chi? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Atalanta e Como vanno considerate. Il Milan con la sconfitta con il Parma ha salutato il sogno Scudetto, la differenza è abissale con l'Inter. Ha una partita a settimana ma fatica un po'. L'Inter ha impresso una marcia incredibile, difficile che certe squadre tradiscano, come la Roma".

Francesco Bonfanti: "Rischia la Juve, perché la sconfitta col Como è stata molto pesante. Occhio alla Roma, perché può essere la candidata principe e si sta verificando. La Juve deve stare molto attenta, dopo il ko col Como ora affronterà una Roma lanciatissima. Atalanta e Como potrebbero perdere dei punti ora, visto che non sono abituati a rincorrere. Deve stare attento il Napoli e ora il Milan, che ha un margine importante però. Il Milan ha vinto gli scontri diretti ma ha perso punti incredibili in casa contro le medio-piccole".

Massimo Bonanni: "E' una situazione che ad oggi è difficile da stabilire. A parte la Roma, che sta facendo bene, tutte le altre sono a rischio. L'Atalanta si è ripresa alla grande, il Como si è aggiunto e se la giocherà fino alla fine, anche se alla lunga non credo ce la faccia. Io credo sarà una corsa tra Juve e Roma per il quarto posto. Il Napoli lo metto dentro perché, nonostante il ko e le assenze, ha fatto un'ottima partita a Bergamo. Mi sta deludendo la Juve, perchè era tornata ad essere forte, invece oggi è di nuovo vulnerabile e mi stupisce questa cosa".

Roberto Bernabai: "L'Inter sta giocando un campionato a parte, dietro la situazione è fluida. L'Atalanta è in chiaro progresso, cresce anche sul piano del gioco. Ha una rosa larga e di livello. Il Como va tenuto in considerazione, ha una libertà mentale che ti fanno pensare che fino alla fine se la giocherà".

Massimo Orlando: "La Juve rischia, perchè la Roma vola, corre, sta bene, gioca a calcio. La Juve dopo Milano si è spenta. Bene il primo tempo a Istanbul, poi cambia la partita e si è spenta. Ha perso il lavoro di tre mesi fatto da Spalletti, che sembrava una cosa incredibile e che avevamo apprezzato. Ora la Juve sembra una squadra all'angolo, con le spalle a muro e che non sa come venirne fuori. E comunque 5-6 giocatori vedo da Juve, gli altri...Purtroppo le grandi squadre non possono ammettere che ci sono dei cicli e serve del tempo per tornare in alto. Se vuoi tornare in alto, nondevi sbagliare nulla sul mercato ma lo sta facendo".

Giacomo Ferri: "Non è facile dirlo. La Juve non sta facendo bene, ma anche il Napoli non sta facendo risultati. Io avevo detto occhio alla Roma di Gasperini, ma ora diventa difficile il pronostico. Ci sono squadre che non stanno bene ma può cambiare tutto da una partita all'altra".

Alberto Di Chiara: "Il Milan lo vedo ancora in vantaggio, dietro invece si alternano. La Juve sembrava aver ritrovato la verve e ora ha perso alcune partite. Con la Roma si gioca tutto".

Fausto Pizzi: "Sarà una bellissima lotta. Juve e Atalanta possono sperare, lì davanti devono stare attente. C'è anche il Como, quindi rischiano tutte. Sarà la cosa bella di questo finale di campionato. Deve stare attento anche il Milan. Milan e Napoli però hanno il vantaggio di avere solo il campionato".