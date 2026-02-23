Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Avanti con Michele Mignani. È questa la decisione presa dalla dirigenza del Cesena dopo il ko di ieri contro lo Spezia, il settimo nelle ultime nove giornate di campionato.
A dirlo è il Corriere Romagna nella sua edizione online che parla di una piena fiducia della proprietà e dell’intera area tecnica nei confronti dell'ex allenatore del Bari.
A supporto del tecnico c'è sia una classifica comunque positiva, visto che la zona playoff è ancora saldamente in mani bianconere, sia le prestazioni recenti, nonostante i risultati finali.
Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, oggi i bianconeri si ritroveranno a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di sabato ad Empoli.
