Salernitana, ecco Serse Cosmi: "Sono molto felice di essere tornato in pista"

Non c'è ancora l'ufficialità, ma Serse Cosmi è il nuovo allenatore della Salernitana. Arrivato in serata nella città campana, il nuovo tecnico dei granata ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti al suo arrivo, queste le sue parole riportate da TuttoSalernitana.com: "Devo dire che sono emozionato, sono molto felice di essere tornato in pista. Non sono un tipo che ama le chiacchiere, preferisco ottenere risultati. Ci sarà modo di parlare di tutto".

Serse Cosmi prende il posto dell'esonerato Raffaele sulla panchina della Salernitana

L'annuncio ufficiale ancora non è arrivato, ma Serse Cosmi si legherà alla Salernitana fino al termine della stagione con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie B.