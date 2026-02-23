TMW
Salernitana, è fatta per Serse Cosmi: il tecnico atteso stasera in città
TUTTO mercato WEB
Dopo l'esonero di mister Giuseppe Raffaele da parte della Salernitana, il club campano ha già scelto il suo successore. Come raccolto da TMW si tratta di Serse Cosmi. Il tecnico ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione in caso di promozione in serie B. Stasera è atteso in città, domani il primo allenamento. Il suo vice sarà Giuseppe Scurto, tecnico reduce dall'esperienza sulla panchina della Primavera del Lecce.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
2 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Ora in radio
18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile