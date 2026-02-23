Infortunio Loftus-Cheek, il report medico del Milan: "Tempi di recupero stimati in 8 settimane"

È arrivato il tanto atteso aggiornamento sulle condizioni del centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, infortunatosi nel corso della partita persa a San Siro dalla squadra di Massimiliano Allegri contro il Parma. Ecco il report medico ufficiale del club:

"AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso", si legge nella nota del club rossonero.

I tempi di recupero stimati - fa sapere il Milan sempre tramite il report medico - sono di circa otto settimane.