Udinese, Runjaic: "Davis dovrebbe tornare con noi in settimana, Solet? Incrociamo le dita"

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta di Bologna, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha commentato la situazione dei singoli partendo dall'assenza di Davis: "Di certo Davis ci sta mancando, dovrebbe tornare con noi in settimana. Ci manca la sua qualità ma dovrebbe tornare a disposizione almeno per la panchina con la Fiorentina. Zaniolo oggi si è sacrificato molto per la squadra e se avesse avuto più fortuna avrebbe anche segnato".

Come si spiega questi alti e bassi in stagione?

"Abbiamo visto anche la vittoria del Parma nell'ultima giornata, in Serie A nulla è scontato. Ho detto alla squadra di tenere alta la testa e sono certo che continuando così torneremo a far punti. Affrontare il Bologna non è semplice, è un top club e dobbiamo accettare il risultato".

Come sta Solet?

"Solet ha sentito un fastidio all'adduttore, non ci aspettavamo di doverlo cambiare subito. Cercheremo di averlo a disposizione quanto prima. Incrociamo le dita".

