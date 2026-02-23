Bologna, Italiano: "Dobbiamo migliorare nei recuperi. Zaniolo? Ecco cosa ci siamo detti"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la vittoria contro l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "Volevamo fortemente questa vittoria. Ho detto ai ragazzi che dovevamo sfruttare le ultime due vittorie, per averci fatto lavorare con serenità e un po' di entusiasmo che mancava. Abbiamo fatto una partita buona, tosta, maschia. L'abbiamo vinta con Bernardeschi decisivo, com'era stato decisivo Castro. I giocatori di qualità devono tirare fuori qualcosa e in queste partite ci stanno ripagando".

Nel finale sembrava ci fosse un po' di tremolio alle gambe.

"Noi dobbiamo fare qualcosa dal momento in cui si dà il recupero, in quei minuti bisogna migliorare. Dobbiamo avere la capacità di tornare dentro la metà campo avversaria, tenere la palla lontana dalla nostra area di rigore. Poi l'importanza dei tre punti è grande. Il Dall'Ara sembrava davvero stregato in questo periodo, non riuscivamo a vincere partite in cui venivamo puniti anche in maniera esagerata. Sono felice per i ragazzi perché vincere ti aiuta a lavorare meglio. Abbiamo dato minuti a tutti. Al 55' abbiamo cambiato Orsolini e Rowe, abbiamo tenuto basso il minutaggio di Bernardeschi e Cambiaghi, per giovedì abbiamo gente che può strappare e può dare tanto".

Giocare il giovedì l'Europa League è faticoso?

"Lo confermo. 72 ore di riposo sono pochissime per tutti, troppo poco per mettere intensità e ritmo. Orsolini, più che fisicamente, visto che sta bene, anzi rispetto agli altri anni quest'anno stiamo riuscendo a gestirlo per bene. Uno abituato a far gol e incidere può pagare dal punto di vista psicologico. Io gli dico che è troppo importante per noi, di non abbattersi, di ricercare le mattonelle sue perché la fiducia è immutata. Speriamo di rivedere l'Orso che tutti conosciamo".

Che vi siete detti con Zaniolo?

"Secondo me è un ragazzo sensibile. Ha doti incredibili. Vederlo in campo fa capire che è un giocatore di qualità. Se non avesse avuto quegli infortuni brutti, pesanti, con due operazioni alle ginocchia... Ma pare che abbia smaltito tutto, gli ho detto che è fortissimo, che non deve pensare a niente. Mi ha risposto 'Ma mi massacrano da nove anni', io gli ho risposto 'A me da dodici', quindi sono in vantaggio io (ride, ndr). Per me è un giocatore che può essere utile anche per la Nazionale".