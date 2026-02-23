Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A

Venezia, Monza e Frosinone sono un trittico di compagini in corsa alla promozione in Serie A diretta, ma non sono le uniche squadre che, numeri alla mano, stanno rubando la scena nel campionato di Serie B: il Palermo, quarta forza della graduatoria cadetta, è infatti in stato di grazia, e la volontà degli uomini di Filippo Inzaghi è quella di crederci fino in fondo, per poter centrare almeno il secondo posto.

Che non è una chimera, stando a quello che è il percorso dei rosanero. Al netto di un lieve momento di flessione nei mesi scorsi, dovuto a qualche pareggio di troppo, si registra un’imbattibilità di ben 14 giornate, con l'ultima sconfitta rimediata sul campo della Juve Stabia lo sorso 8 novembre: da li in poi, 32 punti conquistati, 8 clean sheet centrati (13 quelli totali) e ultime quattro gare con sempre tre gol a partita segnati. Reti che, se si esclude la gara contro la Sampdoria, hanno sempre portato alla vittoria. I numeri impressionanti, quindi, non sono solo di Joel Pohjanpalo, che, come avevamo raccontato ieri, sta tenendo la media gol di un centro ogni gara e mezzo; sono di tutta la squadra.

Chiamata a un mese di marzo piuttosto impegnativo. Domenica ci sarà il Pescara, che nell'ultimo turno ha fatto soffrire la capolista Venezia, poi un agguerrito Mantova, la Carrarese e infine il Monza: arriva a quel match con bottino pieno potrebbe voler dire molto...