Live TMW
Bologna-Udinese, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
TUTTO mercato WEB
Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Bologna contro l'Udinese nella ventiseiesima giornata della Serie A 2025/26 (1-0 il risultato finale firmato dalla rete di Bernardeschi), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
3 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare tutto sull’allenatore"
Pronostici
Calcio femminile